中央銀行發布4月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月增人民幣16.45億元（以下單位均人民幣）或0.73％，來到2,269.66億元，終結連續四個月減少趨勢，但外匯指定銀行（DBU）月減3.08億元或0.16％至1,964.54億元、創逾八年新低，並已連續九個月減少。

央行統計顯示，DBU在2月跌破2,000億元大關後，3月及4月均續減，國際金融業務分行（OBU）月增19.53億元或6.84％，回到300億元之上的305.12億元。央行官員表示，DBU存款中法人戶增加但自然人戶減少，且減少大於增加，結果DBU存款餘額再下滑。至於OBU存款餘額增加，主要是廠商貨款收入增加的結果。

自然人戶人民幣存款退燒的趨勢延續，統計2021年4月以來，已連續13個月下跌。央行官員指出，目前短天期利率較高還有3.0％以上，跟早期動輒5％起跳，吸引力遠不如前，個人戶偏向尋求其他人民幣投資商品，以獲取更高的利益。

目前銀行人民幣惠案優惠存款各天期利率，1個月、3個月、6個月、9個月、1年期最高各為3.05％、3.28％、2.4％、1.95％、2.4％，約與上月相當。央行官員認為，國內人民幣業務已是成熟穩定期，近年來單月餘額變動幅度有限，未來中長期餘額增減應該也不會太大。