蔡英文總統昨宣布今三總將在松山機場增加一三合一大型篩檢站。對此，台北市長柯文哲今指出，他事先知道而且反對，不要為了設而設，炮轟不要瞎指揮、亂指揮，造成地方困擾，戰術布置錯誤。

柯文哲被問及松山機場開設篩檢站，他先是深呼吸，接著說「我可以講實話嗎？我事先知道而且反對」，不要為了設而設。他認為，三軍總醫院目前院內名額是466，松山分院是160，應該在現有的點作業容量稱增加，而不是再設新的點，不要為設而設。

柯文哲指出，他本來的戰略計劃就是，醫學中心留作戰略預備部隊，所以不管三總跟台大量還沒有開出來，有需要應該舊有的點先加量，而不是要開設新的點，他炮轟，「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」。

媒體詢問松機交通是否因此大亂？柯文哲強調，中央設了篩檢站，北市當然一定會去維持交通，但是打仗是有戰略的，台北市的計畫本來就是防疫急門診擋在第一線，把醫院的住院標準、出院標準嚴格一點，防疫專責旅館加量，這樣才能做到輕重分流，防疫急門診再分兩組，65歲以下盡量用車來速，65歲以上要用抗病毒藥再去防疫急門診，全部分流讓系統效率更高。

柯文哲抱怨，人家有一定作戰計畫，你從中央直接下來，你也不知道作戰計畫，突然下一到命令，三總總院、分院門診量還沒開出來，為什麼設第三個點？這沒有道理，戰術布置錯誤。

副市長黃珊珊表示，之前衛福部醫福會執行長王必勝有問北市要不要開立下一站，北市的態度是先看現有量能是否先擴充，實驗室量能增加，譬如說，萬芳做到晚上，台大從400擴充到800或1000，應該以現有量能為主。

黃珊珊說，他有詢問要開設站的意見，她回應，如果是中央自己要設，也沒有辦法阻止，如果需要北市交通維護一定會幫忙，但是昨天她才知道在松山機場、且不是車來速，而他是一般的，量能1800，今天下午4點開始，會開始做交通維持相關計畫。

黃珊珊強調，北市一直表示先讓現有量能增加量為優先，不要讓醫院疲於奔命，這是北市的態度。