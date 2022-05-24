大陸網約車龍頭滴滴出行23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，表決自願除牌方案，晚上8時45分左右，滴滴發公告確認退市。滴滴盤前轉升8％，報1.62美元。

香港經濟日報報導，滴滴稱，計劃在6月2日或之後向美國證交會（SEC）提交25號表格，申請從紐約證券交易所退市，預計表格會在提交後10日左右生效。

滴滴共有12.14億股流通股份，包括10.96億股A股及1.17億股B股，正常而言，A股投票權為1票，B股則為10票，但由於今次表決退市議案，不論A、B類股東每股投票權均為一票。

滴滴公告透露，退市表決議案獲7.81億股贊成，即占總股數約64.3％；另有3,037.48萬票反對，占總股數約2.5％。

綜合投資界分析，即使滴滴出行市值從高點累計下跌九成、達6,200億港元，但滴滴出行若不除牌，恐難令大陸終結網路安全調查，讓其應用程式重新上架、恢復新用戶註冊，也難以在香港推進上市工作，料可獲軟銀、騰訊、UBER等主要股東首肯。

滴滴出行2021年6月底以14美元發行價在紐約證交所上市，上市初期一度升至18.01美元的高點，市值高見874億美元，但上市僅一星期，滴滴出行應用程式（app）被網信辦批評「嚴重違規收集使用個人資訊」，須從大陸應用商店下架並停止新用戶註冊。

滴滴出行被大陸啟動網路安全審查一事，成為大陸官方加強監管互聯網的標誌事件，也成為滴滴股東以至尋求美國上市的中資科企的噩夢。滴滴受查至今未有結果，而除牌後上市路向成疑，股價反覆下跌逾九成，至5月20日滴滴股價跌至1.5美元，市值只餘72.8億美元（約570億港元）。