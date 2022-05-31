根據臺灣證券交易所資料顯示，國泰永續高股息(00878)在今年5月16日已發行受益權單位總數成功登頂，躍居國內發行流通量最大的原型ETF，因具備良好抗震力、季配息機制、ESG低碳概念，00878已顛覆傳統高股息ETF的投資舊習慣，在上市不到2年的時間，以黑馬之姿成為許多投資人存股的首選。

高息ETF受投資人青睞，除00878之外，包括永豐優息存股(00907)和富邦特選高股息30(00900)在自營商買超名單中也是常客。

法人分析，近期電信族群與高現金殖利率概念個股表現較抗跌，觀察市面上的台股ETF，以國泰永續高股息ETF為例，除聚焦高殖利率族群外，其成分股也包含遠傳(4904)、台灣大(3045)、中華電(2412)等三大電信龍頭。此外要尋找出市場資金偏好的標的，ETF每日已發行受益權單位數變化是一大重要指標，意指基金在外流通單位數，其增幅越大，代表越受到資金青睞。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，投資像00878這類偏向價值型投資的標的，宜將投資心態放長，因為價值型投資並非表示只漲不跌，或擁有特別強的爆發力，反而是應該利用定期定額存股，或分批承接的做法，拉長投資時間及投資單位數，運用相較於大盤更為穩健的標的，畫出長期如「微笑曲線」的投資成果。