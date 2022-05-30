今年科技類股面臨回檔修正，在估值偏高、地緣政治衝突、聯準會鷹派升息等利空因素襲擊。由於半導體在新科技如自駕車、元宇宙、太陽能板、電池模組、物聯網等應用下，未來需求只會越來越多，仍走在科技類股長期趨勢的領頭位置。半導體產業股價經過修正，已逐漸回到合理評價，今早3檔台股掛牌半導體ETF全面反彈逾2個百分點，而兆豐投信即將募集的兆豐洲際半導體ETF(00911)，募集期間6/8~6/14。

在配息方面， 中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30(00904) 都是採季配息，富邦台灣半導體(00892)為半年配，至於將募集的兆豐洲際半導體ETF並無配息。

相較於目前已經上市的三檔半導體ETF都是聚焦台股半導體產業，00911，則是全台首發瞄準全球半導體龍頭的半導體ETF。成分股包括美國的高通 (Qualcomm)、輝達(Nvidia)、英特爾(Intel)、博通(Broadcom)、安森美(Onsemi)，荷蘭的艾司摩爾(ASML)、恩智浦 (NSP)等。

美股正處於利率政策轉換、股市調整階段，短線上市場容易受消息面影響而劇烈震盪。就投資角度來看，現階段應重視產業篩選，業績成長及趨勢創新題材的科技股，應具備(1)基期低、(2)修正後估值已偏低或接近合理、(3)該產業具備延續性成長與推陳出新的能力。由於半導體股具有產業成長動能及題材不斷創新的優勢，擁有「新技術」、「新產品」或是「新服務」，符合新時代趨勢，故中長期發展前景看好。