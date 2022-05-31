去年以來全球經濟復甦使汽柴油需求暴增，但各國煉油廠卻因種種因素難以提升產能。今年4月全球煉油量僅每日7,800萬桶，創下去年5月以來最低紀錄。

國際能源總署（IEA）統計，疫情爆發前全球煉油量平均值約在每日8,210萬桶，去年受到疫情影響減少每日73萬桶，是30年來首度下滑，至今尚未恢復疫情前水平。

以全球最大煉油國美國為例，獨立分析師桑基（Paul Sankey）認為美國煉油產能面臨「結構性短缺」，一方面是因為疫情爆發初期許多業者虧損被迫關廠，另一方面是美國對俄羅斯實施石油禁運害國內煉油廠原料不足。

全球前三大煉油國還包括俄羅斯及中國，但煉油量也偏低。路透估計西方制裁導致俄羅斯煉油產能有30％閒置。中國因為今年初疫情惡化造成煉油廠停工，再加上政府減碳政策限制煉油活動，導致煉油量在4月降至每日1,310萬桶，低於去年平均值1,420萬桶。