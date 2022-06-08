ABF論戰啟動！麥格理證券指出，就算PC需求放緩，小晶片採用上升帶動載板面積消耗增加趨勢不變，高度看好欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189），並可望奪下更多伺服器相關訂單市占，反駁摩根士丹利認為ABF供需鬆動的降評言論。

ABF產業近期深陷外資觀點分歧烽火，摩根士丹利以PC需求下滑與伺服器新平台遞延因素，將ABF於2022～2025年供不應求的幅度降至5～7％，降評ABF三雄不僅對股價產生壓抑，也因為大摩於2021年底才開啟欣興、南電基本面研究，當時為股價相對高點，短短半年時間轉變看法，且選在股價已經修正時降評，迅速引發客戶正反意見辯論與市場討論。

隨股后信驊上調全年營收年增率至45％以上，反擊部分外資唱衰伺服器市場言論，麥格理證券同時鎖定台廠掌握伺服器ABF領域的契機。

麥格理證券指出，愈來愈多應用採小晶片IC設計架構，ABF迎來結構性的需求增加，估計2022～2025年供應與需求間的短少缺口，幅度仍是明顯的13～16％，這也讓供應商得以維持優勢定價能力，且產品組合更多集中在需求依然強勁的伺服器領域，減少暴露在PC產業中的風險。

另外，高盛證券預料ABF供需缺口進一步擴大，受惠伺服器、高效能運算（HPC）、網通、車用等非PC應用加持，ABF的供需缺口將從2021、2022年的短少15％、20％，進一步擴大到2023年的21％，不見收斂，且2024、2025年缺貨狀況恐愈演愈烈。

綜觀台、日、韓ABF大廠，麥格理直指，投資首選為台廠欣興、其次為南電、第三選擇是景碩或南韓SEMCO，最後才是日本的Shinko與Ibiden。然整體而言，這些個股目前僅交易在2022年推估每股純益的9～13倍本益比，更只有2023年獲利的7～10倍本益比，比MSCI台灣、日本、南韓科技指數的本益比都要低，但是同期間每股純益年增率平均卻高達60％與20％，斷言評價修正已經過頭。

針對台系ABF廠掌握伺服器領域商機，麥格理認為，Ibiden、Shinko因在1990年代就切入，在英特爾伺服器主要載板供應商地位難以撼動，不過，超微（AMD）近年以小晶片設計在伺服器、PC產業不斷奪得市占，其台灣供應商透過與台積電、日月光投控等領導級廠商合作，在先進載板生產方面迎頭趕上，看好欣興可以獲取更多英特爾伺服器的載板訂單。