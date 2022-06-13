小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美國5月消費者物價指數（CPI）衝高至8.6％，通膨數據高於市場預期，引發全球股市出現崩跌，台股也面臨壓力，不過有法人認為，台股具高殖利率特性，且目前本益比低於均值，有望吸引中長線逢低買盤資金，其中矽格（6257）、京元電子（2449）等15檔個股6月以來逆勢獲外資買超，備受關注。

【1】15檔高殖利率 外資回頭抱

美國5月CPI（消費者物價指數）衝高至8.6％，高於市場預期，法人認為，台股挾高殖利率、低本益比，對資金誘因還是非常高，值此之際，包括矽格（6257）、京元電子（2449）等15檔，本益比在十倍以內、殖利率逾5％，6月以來獲外資逆勢買超，卡位反彈契機。

【2】台積電獨吞超微５奈米新大單

處理器大廠美商超微（AMD）召開財務分析師日（Financial Analyst Day），發布2022～2023年技術藍圖，中央處理器（CPU）全面跨入Zen 4架構，繪圖處理器（GPU）轉換至RDNA 3架構，擴大採用小晶片（chiplet）設計及5奈米先進製程，台積電獨吞5奈米大單，超微明年將成為台積電5奈米最大客戶。

【3】金融業全押央行16日再升息

中央銀行16日將舉行第二季理監事聯席會議，市場預期當天美國聯準會（Fed）至少升息2碼（1碼是0.25個百分點），根據本報對金融業者問卷調查結果，受訪業者100％認為央行將再跟進Fed升息，其中近六成預估央行將升1碼，另四成認為將升半碼。

【4】面板驅動IC Q3恐降價逾二成

面板廠第三季虧損壓力大，強力要求材料供應商降價，驅動IC廠當首當其衝。驅動IC今年初以來已經逐步調降價格，第二季降幅約10～15％，Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，晶圓產能已經沒那麼缺，而且面板廠減產、造成需求大減，預期第三季驅動IC價格降幅將擴大到20％以上。

【5】美股跌勢再起 台股今恐回測月線

美5月消費者物價指數（CPI）再創41年來新高，美四大指數10日全面重挫2.73～3.6％，投資專家表示，通膨、聯準會（Fed）利率政策和景氣展望將成為市場三大變數，加權指數恐回測月線16,311點及萬六關卡。