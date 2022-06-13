日經指數周一創下近4個月最大跌幅，收於兩周以來的低點。上周五由於美公佈五月通膨數據飆升，導致華爾街集體大跌。

周一日經225指數收跌836.85點或3.01%，為26987.44點，為自1月27日以來最大單日跌幅，該指數也跌至5月27日以來最低水準。東證一部指數跌42.03點或2.16%，為1901.06點。交易所今日交易量為12.4億股，而過去30日平均為13.6億股。

美股上周創下自一月以來最大單周跌幅，周五也明顯收低。美國CPI資料升幅高於預期，令人擔憂聯準會將採取更激進的升息。

Aizawa證券的基金經理Ikuo Mitsui說，投資者擔心，目前的通膨會比他們預期的更為持久，全球主要央行將不得不採取更嚴格的措施，來遏制通膨。

晶片製造設備商東京威力科創跌5.26%，成為大盤下跌最大的拖累；其次的拖累為軟銀集團，下跌6.85%。空調製造商大金工業跌4.61%，機器人製造商發那科(Fanuc)跌3.64%。

與大盤大跌的趨勢相反，關西電力升2.61%，該核電廠營運商表示，八月將重啟一座反應爐，較預期提早兩個月。

Mitsui表示，日本仍有一些正面跡象，隨者經濟重啟，基本面相對穩定，而日圓走軟。

隨著對海外遊客的開放，高島屋百貨上漲0.66%，全日空升0.41%。