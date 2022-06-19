美東時間周六下午加密貨幣市場突然湧現一波急殺，比特幣價格大跌近14%、瞬間跌破20,000美元大關，甚至跌至約17,593美元，過去一周以來該全球最大加密貨幣價格已經重挫逾35%，並為2020年12月以來首度跌回如此低點。

比特幣在去年11月升至68,789.63美元，創下歷史新高，今年以來已經跌掉約60%。以太幣亦在去年11月站上4,891.70美元歷史高點，今年以來跌掉74%。

目前比特幣價格略有反彈，站回18,000美元之上。以太坊幣則收復900美元關卡。

通膨不斷升高和聯準會接連且大舉升息等來自總體經濟的紛擾，是引爆加密貨幣市場這一波大屠殺的主要原因之一，而主要的數位貨幣概念股跌跌不休、部分加密貨幣公司大規模裁員，以及一些產業中的佼佼者面臨倒債危機，使投資人對該產業的體質與沈痾更感擔憂。

自上周一（6/13）起，加密貨幣市場便刮起一陣令人顫慄的寒風，比特幣價格在24小時內暴跌17%，在業界頗具影響力的加密貨幣借貸平台Celsius Network突然以「市場狀況過於極端」為由，宣布暫停所有的提款、互換和轉帳，全球加密貨幣市值應聲跌破1兆美元，創下2021年1月來新低。在發給平台用戶的通知裡，該公司表示此舉是為了「保持流動性和營運穩定」。

Celsius Network以提供高達18.63%的存款收益打響名號，這就像銀行的存款利息，只是沒有任何監管保障。該公司停止提款、互換和轉帳雖然成功保住了其平台所管理的120億美元加密貨幣資產，但也引發對其償付能力的擔憂。

到了周二，美國最大加密貨幣交易所Coinbase宣布裁員18%，約將裁掉約1100人，稱走了十多年榮景的全球經濟可能正在走向衰退，幣圈將迎來另一個寒冬。總裁兼營運長Emilie Choi表示：「最近發布的通膨報告，我想應該令很多人感到驚訝。Jamie Dimon（摩根大通執行長）和其他人都談到了正逐步逼近的經濟颶風，基於這些正在發生的事，這應該是目前最謹慎的做法」。

投資人加速撤出這個風險最高的資產導致交易量大減，所有加密公司都在設法降低成本，此前Crypto.com即宣布裁員260人，Gemini也宣布裁員10%。

接下來，持有最多比特幣的美國上市公司MicroStrategy執行長Michael Saylor周三在談到「追加保證金」疑慮時，稱這個擔憂被跨大，根本是「無稽之談」。Saylor此前曾表示該公司擁有超過12萬9,000枚比特幣，價值超過55億美元，「投資我們就好像投資尚未問市的比特幣現貨ETF 」。

截至周二，比特幣價格已經跌破23,000美元，手上握有大量比特幣的MicroStrategy首當其衝，其持有比特幣的帳面損失已經高達10億美元，對於該公司恐觸發融資追繳令的擔憂急速升高。(2-1)