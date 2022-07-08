近日全球經濟前景惡化全面衝擊商品行情，造成美國棉花期貨價連日下挫，甚至失守1美元大關，創下今年以來最低價。
CNN新聞台報導，美國棉花期貨行情在上周可謂歷經「市場血洗」，導致12月棉花期貨價跌破1美元，是今年1月以來首例。紐約洲際交易所（ICE）7月棉花期貨合約在7日的收盤價為每英斗0.99美元，12月期貨收盤價0.89美元。儘管8日盤中12月棉花期貨價回升至0.94美元，但依舊低於1美元。
自5月初以來棉花期貨價跌幅已超過三分之一，讓美國經濟前景雪上加霜，因為美國是全球最大棉花出口國。
近日全球經濟前景惡化全面衝擊商品行情，造成美國棉花期貨價連日下挫，甚至失守1美元大關，創下今年以來最低價。
CNN新聞台報導，美國棉花期貨行情在上周可謂歷經「市場血洗」，導致12月棉花期貨價跌破1美元，是今年1月以來首例。紐約洲際交易所（ICE）7月棉花期貨合約在7日的收盤價為每英斗0.99美元，12月期貨收盤價0.89美元。儘管8日盤中12月棉花期貨價回升至0.94美元，但依舊低於1美元。
自5月初以來棉花期貨價跌幅已超過三分之一，讓美國經濟前景雪上加霜，因為美國是全球最大棉花出口國。
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