人民幣兌美元在岸價（CNY）13日下午收升116基本點（bp），高見6.7176。

人民幣兌美元在岸價收報6.7229，較上日下午4時30分收報6.7345，升116bp或0.17％；持平於晚上11時30分最後成交價。

離岸價（CNH）升穿6.73，高見6.7214，截至下午4時47分，離岸價報6.7245，在岸價報6.7210。

官方13日開出的中間價報6.7282，較上日6.7287，上調5bp。

交易員指出，目前市場靜待美國稍後公布的通膨數據，這將為本月及未來升息節奏提供關鍵指引，在此之前市場謹慎應對；而剛出爐的中國6月進出口數據好於預期，助匯價反彈。

另有交易員認為，中國6月外貿數據繼續向好，料有助人民幣緩解外部美元強勢，以及國內疫情反覆帶來的各種衝擊，CFETS指數仍可能在強勢美元帶動下被動走高；由於美國通膨表現仍未可知，較短期限的離岸及在岸人民幣期權波動率反彈明顯。預計人民幣呈區間窄幅上落。

大陸上半年以人民幣計價出口總值增長13.2％，進口增4.8％；至於6月出口則增長22％，優於預期。海關總署表示，下半年進出口仍有望繼續保持穩定增長。