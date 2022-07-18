股王大立光（3008）挾第二季毛利率驚喜加傳統旺季效應期待感，擦亮金字招牌，大和資本、里昂證券攜手升評，推測合理股價升至2,200與2,100元，直逼摩根士丹利證券賦予的2,300元，激勵股價上揚，不讓權值王台積電專美於前，重新颳起沉寂已久的股王旋風。

大立光重回股王寶座後，股價穩步墊高，法說會後來到1,990元，下一步將站穩2,000元之上，亦持續拉開與股后信驊的距離。

值得注意的是，大和資本將大立光投資評等由「中立」升為「買進」，里昂證券由「劣於大盤」翻揚到「優於大盤」，不僅是繼2021年底、摩根士丹利證券升評大立光以來，睽違半年以上時間再見外資升評，更成功燃起市場擁抱大立光熱情，國際資金單日買超328張，是去年12月以來單日最多，會否成為宣告外資正式翻多大立光的新起點，相當令人期待。

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓指出，儘管大立光下半年面臨終端需求疲軟，甚至是iPhone訂單部分流失影響，然2023年起鏡頭規格升級捲土重來，明年的新iPhone採用潛望鏡設計，料將帶動大立光營業利益於2023～2024年出現雙位數成長，一掃2020～2022年衰退12～28％陰霾。

里昂證券認為，第二季是大立光過去八季以來，核心事業首次突破市場期望的一次，凸顯隨智慧機砍單最嚴峻時期大致過去，終端需求疲軟廣為市場熟悉，當市場經過多次下修潮後，預期終於較貼近實際狀況。就大立光股價來看，歷經兩年半遜於大盤走勢後，評價面已然偏低，報酬風險比具吸引力，使里昂對大立光看法不再那麼負面。