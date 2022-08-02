若要美國通膨率回復到2％水準，美國勞工將要忍受多少痛苦？根據華爾街日報針對經濟學家的調查顯示，多數受訪者認為失業率將從6月的3.6％升高到明年底的4.3％。

相對於部分保守學者預估失業率恐將飆升到10％，這項調查結果顯然相對樂觀。接受訪調的學者指出，失業率升至10％的預測，通常意味美國經濟陷入嚴重衰退與聯準會（Fed）大舉調高利率。

不過真正答案仍須視美國經濟遭受的衝擊而定。先前的新冠疫情直到近來俄烏戰爭，已讓民眾改變對通膨與失業率的看法。對悲觀者而言，想要回到疫前的就業市場，當時通膨率維持在2％與失業率約在4％左右已經不可能。

但多數經濟學家同意，失業率不可能長期維持在6月創下的9.1％水準，一旦能源與商品價格下滑與供應鏈問題獲得解決，無須聯準會的介入，通膨率明年自然將大幅回落。

根據潛在的通膨指標，通膨率明年可能降到4.5％或5％附近，最低可能下探到2.5％。

但若要通膨率回到2％，勞工部與亞特蘭大聯準銀行的資料指出，Fed需要讓就業市場進一步降溫與減少薪資成長幅度。

過去首要做法就是減少處在歷史新高的職位空缺數目。只要該空缺數目下滑，失業率自然就會升高，兩者存在負相關關係的曲線被稱為貝佛里奇曲線（Beveridge curve）。

但是部分經濟學家與Fed官員等指出，這次情況貝佛里奇曲線恐怕不適用，Fed主席鮑爾日前向記者表示，儘管職位空缺大幅減少，失業率也不一定遽增。Fed理事華勒（Christopher Waller）上周發布的報告也支持鮑爾的論點。他說即使職務空缺率銳減，失業率頂多增加1個百分點左右。