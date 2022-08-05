台灣半導體市場占比最大宗的晶圓製造與晶圓代工產業投資情緒轉佳，臺灣晶圓製造指數7月份漲幅明顯優於大盤。兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金（00913）踩在投資甜蜜點，擬於8月8日掛牌上市。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金屬於一檔全包式的ETF，主攻台灣的科技龍頭企業，掌握半導體上游與中游合計超過80％的晶圓製造公司，也是市場上少數注重公司治理評鑑的晶圓製造ETF。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，國內半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程之投資優勢，譬如台積電產能有機會滿載至今年底，甚至規劃擴廠，有助企業獲利空間的增長。

兆豐投信觀察，雖然現階段消費性電子與手機相關應用載具的庫存仍需要調節，但車用電子、網通應用等產業的晶片仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增。

在晶片需求仍大於供給之下，兆豐特選台灣晶圓製造ETF成分股聚焦台灣半導體中上游的投資優勢，網羅在台灣註冊的股票且排除KY股票，相對專注投資於台灣企業標的之ETF，成分股如台積電、聯發科、聯電、日月光等，均為晶圓製造產業的龍頭公司，相對可掌握主流且長線趨勢的產業發展。