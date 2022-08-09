PC產業黑天鵝亂舞，英特爾第二季財報獲利大幅衰退再為業界投下震撼彈，宏碁董事長陳俊聖今（9）日受訪時直言，「現在不是看熱鬧的時候」，這是整個PC業的黑天鵝、整個生態系的改變 ，不是單一事件，要小心應對。

陳俊聖9日以宏碁資訊董事長身分出席宏碁資訊正式掛牌上櫃的敲鑼儀式，會後針對近期市場變化提出看法。除了英特爾財報之外，面對各界關注的產業庫存現況，他也指出，這不是單一家公司的問題，而是整個產業都要面對的事，從上游半導體產業、再往上的設備廠，到系統端和客戶，整個供應鏈都要面對並處理庫存問題。

宏碁雖然從1月就開始踩煞車，「但車子不會馬上停下來」，庫存水位在3月時到頂峰，但存貨周轉天數約在可接受的8周左右。第二季存貨金額看起來雖有往下降，不過目前周轉天數因市場銷售動能不太強，已較原本8周再高一些，這也是宏碁現在要努力再改善、想辦法往下壓的地方。

為了集團營運能有分散風險的效益，宏碁持續旗下推動多引擎事業走向上市櫃，並跨向全球、讓宏碁集團不斷壯大。含括正式上櫃的宏碁資訊在內，集團內已有6家上市櫃公司，再加上今年轉興櫃的宏碁智醫、海柏特，還有甫通過首次公發的宏碁遊戲，整個集團的IPO艦隊已多達9家。