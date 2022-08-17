大陸近幾年在「萬物皆可盲盒」的潮流下，導致市場的盲盒銷售亂象逐漸增多。大陸國家市場監管總局16日公開徵求《盲盒經營活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》意見，擬對盲盒銷售的內容、形式、銷售物件等方面作出規定，包含例如藥品、活體動物不得以盲盒形式出售，同時盒經營者提供商品或者服務應明碼標價，不得在標價之外加價出售商品，價格也不應與同質同類非盲盒銷售商品價格差距過大。

據中新網報導，針對未成年人購買盲盒的問題，該《意見稿》擬規定，盲盒經營者不得向8周歲以下未成年人銷售盲盒。向8周歲及以上未成年人銷售盲盒商品，應通過銷售現場詢問或者網路身份識別等方式，確認已取得監護人同意，並以顯著方式提示8周歲及以上未成年人購買盲盒應取得監護人同意。

針對盲盒抽取機率等爭議，《意見稿》中也提出，盲盒經營者應將商品名稱、商品種類、商品樣式、抽取規則、商品分佈、商品投放數量、隱藏款抽取機率、商品價值範圍等關鍵資訊，以顯著方式對外公示，保證消費者在購買前知曉。

此外，盲盒經營者不得對抽盒規則、抽取機率、銷售狀況、用戶評價、商品數量、商品規格、商品品質、服務提供方式等作虛假或引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。