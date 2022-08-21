財團法人商業發展研究院去年承接經濟部商業司執行「品牌一條街」計畫，協助地方產業群聚型街道特色行銷及轉型升級，打造街道與店家共好的品牌價值，受到廣大迴響。20日再度於高雄鹽埕區新樂街為大小朋友帶來一場「奶茶夏日Party」，現場除邀請民眾喝奶茶送Q-ri首發商品「Q萌好提袋」活動，更有超過10間奶茶、餐飲店家響應，一同歡迎「Q-ri」初登場，民眾爭相拍照打卡和「Q-ri」一起逛街喝奶茶，小朋友圍著「Q-ri」團團轉驚呼好可愛，活動反應熱烈，萌翻奶茶一條街。

高雄鹽埕區新樂街「奶茶一條街」輔導進入第二年，今年除持續聚焦品牌化及故事化，並結合LINE熱點口袋名單推播強化數位行銷。為了將品牌記憶深植於民眾的心中，這次行銷活動搭上原創角色IP熱潮，設計出可愛又具有代表性的角色IP「Q-ri」，和民眾一起創造專屬回憶。

圖說：超Q萌的Q-ri吸引大小朋友親密互動，成為奶茶一條街亮點（商研院提供）

來自Q星球的「Q-ri」，在一次太空旅行中瘋狂愛上臺灣的奶茶，因此決定留在奶茶一條街Long Stay，天天喝奶茶，努力讓更多人來這裡一起吃喝玩樂，古靈精怪又逗趣的個性，既可愛又療癒。以「外星人」作為角色IP定位，代表臺灣國民飲料不分國家受到全世界的喜愛，也象徵「Q-ri」將臺灣奶茶品牌全面發揚到宇宙的爆發力。此外，更特別邀請高雄在地7所學校、超過50位舞蹈社團學生和「Q-ri」在新樂街口舞力全開，可愛軟Q的動作，吸引上百民眾熱情互動，現場人氣爆棚。

圖說：奶茶一條街Q-ri與學生一起青春熱舞初登場（商研院提供）

奶茶一條街的前身其實是「黃金街」、「金仔街」，曾經是全高雄最貴氣的街道，近幾年則由幾家老字號奶茶店開始延伸出許多特色飲料店，約550公尺一條街有販售奶茶的店家約12家，奶茶街最大的特色是有很多其他地方不常喝到特殊口味奶茶，如蓮藕、冬瓜、白木耳，因此有了「奶茶一條街」的閃亮稱號，整條街道奶茶與銀樓的招牌交錯豎立，見證「黃金變奶金」的產業轉型。在奶茶一條街營業超過3年的不二.本一茶飲朱老闆表示：「這兩年奶茶一條街知名度打開，每到週末有許多遊客特別慕名而來，今年還有可愛「Q-ri」一起行銷奶茶一條街，直接帶動銷售業績，也為街道注入新氣象」。

商業司司長蘇文玲表示，目前全台四處品牌一條街，除了奶茶一條街，還有高雄知名的三鳳中街「南北貨一條街」，以及臺南成大充滿異國風情的「異饗一條街」，與越夜越美麗的海安「餐酒一條街」。品牌一條街是貼近民眾生活的特色街道，從餐飲美食到各式物產，這些產業群聚的街道，有其獨特性及品牌定位，透過品牌一條街計畫的行銷輔導，讓街店共享品牌效益且共同成長，也歡迎大家放慢腳步，一起漫步品牌一條街。

商研院CDRI 表示，8月份除了奶茶一條街活動之外，緊接著是臺南餐酒一條街的「海安餐酒節」，自8月26日到28日將帶給大家最chill的微醺夏夜，集結近20間店家推出滿額贈、加價購等獨家優惠，還有一系列創新餐酒料理，如葡萄酒甜點、清酒創意冷飲等。9月9日至9月10日則歡迎民眾來到異饗一條街參與「異饗秋節直火祭」，響應中秋不開火來異饗團聚享美食。

活動詳情請洽品牌一條街官方網頁https://mainstreetbranding.org.tw，來品牌一條街走走，感受城市的特色與魅力。