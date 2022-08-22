大陸國家發展改革委微信公眾號22日發佈《遏制「天價」月餅將重點關注高端酒店、餐廳——遏制「天價」月餅、促進行業健康發展系列解讀之五》文章，強調將會聚焦高端酒店、餐廳進行全方位監督檢查，若發現違法違規將從嚴查處，並強調，酒店餐廳等經營者加工製作、銷售月餅應與商超等其他經營者遵守相同監管要求。

該文中表示，近年少數高端酒店、餐廳成為銷售「天價」月餅的重要管道，透過珍稀名貴食材、搭售或混合銷售高價商品、過度豪華包裝，借助品牌優勢，打造月餅中的奢侈品；另一方面，將月餅價款計入住宿費、餐費，為腐敗行為提供便利。

根據大陸國家發展改革委、工信部、商務部、市場監管總局發布的《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》要求，酒店、餐廳經營者不得使用野生保護動物食材作為月餅餡料，不得將月餅與其他商品搭售或者混合銷售，不得違反過度包裝強制性標準，同時，要求將月餅與住宿費、餐費等一併結算的，應當將月餅單價及數量單獨列示。