磨床大廠福裕第二季EPS回升至0.27元，扭轉第一季每股虧損0.01元的局面，目前在手訂單能見度看到第四季末，又有寶徠建設揪團公開收購福裕成就，要求召開股東臨時會題材，29日下跌0.50元而以28.0元開出，買盤敲進，推升股價上漲，目前最高曾達29.40元，呈現開低走高，相對抗跌走勢。

福裕第二季轉虧為盈，第二季EPS從去年同期0.06元倍增至0.27元，上半年EPS為0.27元，7月合併營收1.25億元，年減15.67％；前七月合併營收9.60億元，年增5.79％。

福裕強調，福裕接單主要來自大陸、東南亞及美國市場，以磨床居多，比重超過五成，在手訂單3億多元，訂單能見度看到第四季末，8月因部分客戶要求遞延至9月之後出貨，8月出貨恐怕不如7月。

福裕去年才轉虧為盈，曾連續三年虧損，台中大雅廠占地1,342坪，彰化伸港廠占地6,600坪，兩地工廠持續生產工具機，並未開發計畫，也未進行資產重估，土地資產卻獲市場人士覬覦。

寶徠建設與清景麟建築團隊董事長林聰麟轉投資的麟居投資、自然人劉芳君聯手公開收購福裕，以每股24.6元，公開收購福裕成就，合計持股達20.81％。

福裕表示，福裕去年全面改選4席董事、3席獨董，福裕董事長張寶銘、副董事長張寶源兩兄弟及家族，未參與這次寶徠公開收購應賣，福裕有一位董事參與公開收購應賣，但應賣後，持股仍超過選任時二分之一，不需要解任。寶徠上週已寄發公文要求福裕召開股東臨時會，全面改選董事及獨董，福裕會在法律規定期間召開董事會，討論是否開股東臨時會案。