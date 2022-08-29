和泰集團和泰汽車繼5月中全台第一場電動車緊急處置教育後，再次於8月26日參與中央消防署於竹山內政部消防署訓練中心舉辦的電動車救援訓練暨安全講習，中部各縣市消防機關共計百餘名消防人員參加，透過專業技術分享及經驗交流，除了讓第一線消防人員對電動車有更進一步的認識，也提升及強化面對災害之應變與救援能力，在純電車趨勢下獲得安全的消防觀念，為社會大眾創造完善的用車環境。

隨著國人對電動車的接受度提高，電動車銷售台數大幅增加，純電車發生緊急事故時，若一旦造成電池損傷引發的連鎖反應，可能會導致起火，或發生比油車、油電車更為嚴重的災害，近期知名藝人駕駛電動車所發生的行車事故及車輛起火問題，也帶來許多社會大眾的關注，因此建立正確處置措施的知識變得相對重要。

當天的教育及講習活動以「電動車緊急事故處置及消防觀念」為主軸，包含和泰汽車電動車輛如 ： LEXUS UX300e、TOYOTA bZ4X之重要組件介紹，也說明電動車遇事故時(如撞擊與泡水)，消防人員第一時間救援處理方式 ; 並分享電動車發生起火意外時，救災人員如何兼顧自我防護與傷患搶救，正確地將車輛電池降溫、減緩火勢。幫助消防人員在面對緊急狀況下，能運用專業知識技能做出更精確的應變，協助車主排除車輛問題，減少傷亡風險。

和泰汽車表示，透過專業的技術分享及經驗交流，幫助消防人員能夠專業快速地在緊急狀況下，協助車主排除車輛問題。

和泰集團已多次響應政府單位舉辦電動車緊急處置消防人員教育，5月份也曾實施全台第一場「消防人員鋰電池純電車緊急處置教育」及「車輛消防鑑識研討會」，邀請內政部消防署及全台各地區消防局參與教育活動。未來將持續攜手政府單位在純電車發展趨勢下建立安全的消防觀念，以提升消防人員執行急難災害救助專業性，發展全方位能力維護民眾生命財產安全。