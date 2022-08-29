因宣告利率公式欠妥、及將同業競爭與預期市場升息納入考慮，8月18日已遭金管會停售的19張利變保單威力揭曉，據壽險業者統計，19張保單中有17張是各公司前七月的暢銷保單，其中有兩張七個月就賣破百億元，17張七個月內共銷售646億元，占同期利變保單近3成的市占率。

美國聯準會表示仍會持續升息的步伐，今年相對好賣的保單就是美元利變保單，因為宣告利率相對新台幣保單高，且保單預定利率也較高，保戶有機會拿到較高的利率及增值回饋金，先前新台幣兌美元仍在2字頭時，不少保戶改以美元投保，未來兌換回新台幣，也可能有匯兌利益等。

因此上半年美元非投資型保單新契約保費成長逾15％，約占非投資型保單新契約保費的7成以上，主要都是美元利變保單，壽險公司在今年4月及5月有較大範圍及幅度的調高宣告利率，刺激買氣，但也被金管會盯上，在調查數月後，8月18日已宣布有13家公司的21張利變保單，不符宣告利率平穩機制，除了台新人壽及全球人壽已先停售外，剩下19張保單亦文到後即日停售。

這19張保單中有17張都是今年各公司暢銷保單，包括台灣人壽的吉美勝、南山人壽的佳美鑽都是上半年的百億元神單。另外，中國人壽的鑫美好、新美鑫旺；南山人壽另一張被停售的多美滿；國泰人壽被停的益美雙盈、鑫美利101；富邦人壽的美利鑫旺、金采年年；遠雄人壽的美滿美超旺，前七月都有單張20～60多億元的銷售量。

21張已停售的保單今年全計約銷售670億元，8月下旬已不能再賣，各公司必須推出新的保單，符合金管會宣告利率公式及相關參數規定，且宣告利率必須依照區隔帳戶的報酬率，不能將同業競爭、未來升息預期等納入考慮，必須是依實際投報率決定宣告，且新舊保單若同一區隔帳戶，則扣掉相關成本後，升息方向也必須一致。