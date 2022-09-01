金管會指出，永豐銀行遭檢舉後對該行進行金融檢查，發現有勸誘客戶以融資方式購買理財商品、辦理房貸業務搭售房貸壽險商品及辦理保險代理人業務有不當銷售保險商品等相關缺失。

金管會指出，此行為違反銀行法並有礙健全經營之虞，對永豐銀核處1800萬元罰鍰，總經理停職3個月、總行通路業務最高督導主管停職6個月，並停止該行新承作客戶委託投資海外債券及自行貸款房貸壽險業務各6個月、停止代理銷售人身保險商品新契約1個月。