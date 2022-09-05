央行今公布8月外匯存底為5454.82億美元，較上月底減少23.29億美元。

本月外匯存底變動主要因素:1.外匯存底投資運用收益；2.主要貨幣對美元之匯率變動；3.央行為維持外匯市場秩序進場調節。

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