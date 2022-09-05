《金融》8月外匯存底降至5454.82億美元 16:422022/09/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布8月外匯存底為5454.82億美元，較上月底減少23.29億美元。 本月外匯存底變動主要因素:1.外匯存底投資運用收益；2.主要貨幣對美元之匯率變動；3.央行為維持外匯市場秩序進場調節。 《金融股》京城銀8月每股賺0.54元 H2拚獲利提升 《汽車股》醫療產品貢獻 智伸科8月營收年增近2成 全球電視品牌廠 今年採購量下修約18％ #54 #外匯存底 #8月 #2億美元 #減少 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群電8月營收創同期新高 月減0.59％ 15:142022/09/05 財經 《光電股》8月營收雙升登今年高 大立光：9月拉貨動能估向上 16:422022/09/05 財經 《半導體》矽格8月營收雙減 前8月增2成 16:112022/09/05 財經 海悅8月合併營收4.18億元 月增22.56％ 16:322022/09/05 財經 《鋼鐵股》世豐8月營收登同期次高 前8月減11.89% 16:112022/09/05 財經 《證交所》外資上周賣超880.20億元 持股市值蒸發近兆元 11:502022/09/05 財經 《半導體》不確定因素干擾 德微Q4保守 09:192022/09/05 財經 《半導體》精測8月營收衝新高 Q3拚逆勢攀峰 07:372022/09/05 財經 財新中國8月服務業PMI降至55 高於預期 12:022022/09/05 財經 《其他股》八貫8月及前8月營收衝鋒 Q4續看俏 11:292022/09/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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