中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增3萬1854例本土新冠肺炎個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3萬1854例本土病例，為1萬4618例男性、1萬7225例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；新增個案分布為新北市6375例最多，台中市4220例，台北市3959例，桃園市3404例，高雄市2588例，台南市1796例，彰化縣1524例。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為14例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20 例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至9月8日，死亡日期介於8月25日至9月8日。

指揮中心說明，今日新增274例境外移入個案中，為131例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)、柬埔寨(5例)、澳大利亞(3例)、西班牙、馬來西亞及印度(各2例)、土耳其、荷蘭、新加坡、香港及菲律賓(各1例)移入，另247例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月10日。