新竹縣社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣17日新增1084例COVID-19本土確診案例，分別為504位男性、580女性，年齡分布在0到97歲，12歲以下159位、65歲以上109位，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占66％。新竹縣衛生局表示，下周六9月24日持續在中興里集會所開設社區接種站，提供成年、嬰幼兒BNT及莫德納疫苗，共700位名額，並在17日下午5時開放線上預約。

新增1084分布在竹北市436例、竹東鎮175例、湖口鄉128例、新豐鄉88例、新埔鎮104例、關西鎮40例、芎林鄉38例、橫山鄉11例、寶山鄉21例、北埔鄉10例、峨眉鄉8例、尖石鄉18例、五峰鄉7例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1422人、居家照護列管人數5105人，統計至9月16日，新竹縣累計確診人數15萬8354人。

衛生局表示，17日上午在新竹縣婦幼館安排社區接種站，提供成年與嬰幼兒疫苗施打，現場秩序良好，接種順利。衛生局持續在9月24日中興里集會所開設社區接種站，時間從上午8時30分至12時，由新仁醫院醫護團隊協助接種，提供18歲以上BNT及莫德納疫苗各150位名額，以及出生滿6個月到5歲嬰幼兒BNT及莫德納疫苗各200位名額，並於17日下午5時開放線上預約。

衛生局呼籲，兒童盡快接種疫苗，提升保護力，只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上，同時民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

另外，50歲以上民眾可接種第2次追加劑（第4劑）疫苗，目前已經縮短接種間隔，只要和第1次追加劑（第3劑）間隔3個月即可接種。12歲至17歲青少年追加劑接種間隔也縮短為，至少3個月以上。請符合持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。