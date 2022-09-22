年底九合一選舉剩下60多天，為維護選前治安，警政署長黃明昭22日到新竹縣警局，聽取查賄制暴及選舉安全維護工作簡報，並針對新竹縣近期破獲重大刑案、組織犯罪案件，頒發獎勵金及選舉工作慰勉金，肯定警察同仁打擊犯罪維護治安的成效及辛勞。

縣警局長楊哲昌報告，年底選舉，新竹縣是縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長五合一，候選人登記人數有712人，應選385席，縣警局已整備各項作為，投入相關安全維護及查賄制暴工作。

縣警局配合新竹地檢署9月至各分局現地訪視、經驗交流，並持續掃蕩暴力犯罪、選舉賭盤及網路假訊息等不法行為，以確保選舉治安維護工作安全。

黃明昭指示縣警局，除強化候選人人身及競選活動安全，落實查賄制暴工作外，更要強化掌控幽靈人口，查緝選舉賭盤，嚴防境外資金及黑道幫派介入選舉。

黃明昭同時要求，有賄選情資應即查即辦，全力防堵賄選情事發生，發現假訊息應立即主動偵辦即時澄清，避免造成渲染進而影響選舉結果。

黃明昭期望新竹縣警局在楊哲昌局長的帶領下，運用有限警力積極投入查賄制暴工作，確保本次選舉公平圓滿平順。