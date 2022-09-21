民進黨新竹縣長參選人周江杰啟動政策咖啡館巡迴發表，繼上周主打竹東、湖口地區，21日針對竹北的交通、教育與文教發表政見，包括他構想的山前線將改善竹科上班交通、經國橋工程配到措施以及平衡城鄉教育發展，其中周江杰特別提出新竹科技博覽館概念，選址於台知園區，打造高科技產品亮相展示中心，打造竹北成為北台灣的科技新都。

新竹是全球半導體生產的重要基地，作為全球晶片生產技術的領先者，周江杰認為當地應該要有一座國際級的科技博覽館，不僅展示各項晶片技術，與智慧物聯網相關的技術、產品，與淨零排放相關的科技、產品等，將來都會在這座科技博覽館中展示。

周江杰指出，他當選後將規畫在台知園區新建的國際級新竹科技博覽館，未來也會完善博覽館及周邊基礎建設，將新竹縣打造成高科技產品的亮相展示中心，將全世界的科技人才都帶到新竹縣。

針對竹北交通議題，周江杰認為竹北是一座人口快速成長且年輕化的城市，因應日益增加人口的運動和休閒需求，縣府應該整治頭前溪竹北段河岸，打造符合民眾休閒運動需求的河濱公園。大眾運輸方面，他提出的山前線從新埔義民廟進入竹北自強南北路，途經喜來登及交大再回到高鐵站，可有效舒緩尖峰時段塞車。此外，即將整修的經國大橋，周江杰也認為應公布配套措施，評估堤內道路，避免黑暗期。

為平衡竹北東西區發展，周江杰認為竹北西區的休閒農業園區，遊客服務中心，軟硬體設備老舊不足，園區內道路系統品質不佳、周邊設施規畫不足，應改善新竹縣內的休閒農業園區基礎建設，完善各項軟硬體設備，方便旅客遊玩。

針對位於高鐵特定區的世興空氣品質淨化區，周江杰反對興建大型的水泥建築，他更期待能夠朝向運動森林公園型態發展，藉由植物的生理特性，淨化竹北城市的空氣，同時成為保護生態及生物多樣性的環境教育場域。

大眾關心的教育問題，周江杰認為竹北已經難以承載竹縣湧入的學童，未來他將啟動全縣國中小優質化計畫，平衡城鄉教育發展。

民進黨周江杰竹北市政策