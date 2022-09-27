國民黨新竹市長候選人林耕仁「華夏金城後援會」今（27）日成立，現場青天白日滿地紅旗海飄揚，讓林深感震撼。望著支持者堅定的眼神，林激動表示，他們的眼神不會說謊，鏗鏘有力的加油聲，在滿滿國旗浩大的情景下，這既是感動更是承擔。

林耕仁今日在臉書宣布華夏金城後援會成立，他強調，「團結一心，與民前行，贏回新竹，榮耀中華民國」，這句話就是該後援會的最大宗旨。

林耕仁指出，他今日與新竹市議員段孝芳、鍾淑英、張祖琰、黃文政，以及議員候選人何志勇、陳清智、張文興，還有所有在現場力挺他、疼惜在地人的市民好朋友、華夏金城的居民們，一起高喊新竹未來美好的願景，相信專業、認真、努力服務的國民黨；大家攜手前行、榮耀中華民國。

現場情景讓林耕仁感動不已，他感性表示，支持者堅定的眼神不會說謊，鏗鏘有力的加油聲，國旗飄揚的震撼畫面，對他而言既是感動更是承擔。林也高喊：「我們準備好了，新竹飛翔，I Can Do。」