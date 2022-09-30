【旅奇傳媒/編輯部報導】風景優美的東海岸，一直是遊客心中嚮往的度假首選，除了過往熟悉的行程模式，還有沒有新的體驗方式？榮獲2022金質旅遊獎行程肯定，「 Life’s a movie, Taitung Rolling！」遊程以「冒險運動」、「在地文化」為主軸，搭配「主題電影」、「五感體驗」為輔脫穎而出，成為吸睛之選。

▲都歷遊客中心-東部海岸國家風景區最美遊客中心。 圖：旅奇週刊／提供

透過各式新奇刺激的體驗，讓遊客從各個角度切身感受臺東魅力之美，藉著豐富活動體驗冒險精神，透過與他人互動、分享的機會中領會旅行的意義，讓旅行不只是一趟旅行，也是拓展更多視野與遠見的機會，整趟臺東遊程包含陸、海、空多元體驗，用不同角度與觀感去感受臺東的奧妙與獨特之美，同時也搭配特定類型的經典電影名稱，指出每天所看到的風景都如同電影場景般壯闊，不僅喚起回憶，也讓消費者成為電影中主角的感受，藉由實際感受看到臺東的另一面，了解當地的飲食特色及人文故事，見識到更多的本土故事之美。

▲安排阿羅哈自行車體驗臺東知名的山海鐵馬道。 圖：旅奇週刊／提供

▲在鹿野高台體驗臺東翱翔飛行傘，俯瞰臺東美景。 圖：品保協會／提供

精彩景點包含，騎上阿羅哈自行車體驗臺東知名山海鐵馬道，響應2022年的臺灣自行車節；鹿野高台體驗臺東翱翔飛行傘，俯瞰臺東美景，感受捍衛戰士電影中凌駕高空的快感，同時和早上的航班風景別有呼應，也和自行車體驗對比，用不同遠近的「角度」體驗臺東之美。除了以美景療癒身心，以及用瑜珈在秋天養身及養護心肺，享受在大自然裡背山面海的台東，一起靜心、靜坐，放下交感神經，好好呼吸，放鬆肌肉，釋放隱藏身體裡及關節深處的情緒，讓體質回歸自然，幫身體重新開機，好好的將頭腦裡的雜念一起放下。

▲體驗原民釀酒文化教學。【※ 提醒您：禁止酒駕；飲酒過量有害健康】 圖：旅奇週刊／提供

造訪都蘭國入境大廳入境台東部落，讓在地故事成為長期體驗。「出力釀_原民文化釀酒」透過原民釀酒文化教學，了解文化傳承與現代創意融合的重要，再透過東部海岸國家風景區管理處得天獨厚的自然環境配上瑜珈課程，深度感受「臺東土地會黏人」的緩慢及魅力，最後搭配在地特色餐盒，讓貴賓成為鼓勵部落族人自栽自種，促進部落自主產業鍊的一份子．也能用五感去體驗臺東多層的在地特色。

在美食料理方面，特色部落晚餐餐盒集結各部落特色於餐盒內，提供當令蔬菜與自製肉品做成的風味餐盒，主要以荖葉雞腿、avay（阿拜）、荖葉烤肉為主菜，再搭配季節時蔬，每份餐盒的背後，都是在鼓勵部落族人栽種傳統作物，做為食材供應主力的考量，未來能規劃成部落自主的產業鍊。碧蘿園茗茶坊是鹿野高台觀光茶園裡的五星茶廠，至今已經有25年，可在現場進行品茶及紅茶炒花生活動。

遊程安排的的體驗店家、餐廳、導師等成員，如七里坡紅藜養生料理、原始部落山地美食景觀餐廳、都蘭海角咖啡 Dulan Cape Café…等，皆是為了完成自己的夢想，而來到臺東這塊土地默默耕耘，也打造出臺東獨特的土地故事。

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