近年詐騙案件層出不窮、手法又不斷推陳出新，為了保障長者權益，中國人壽陸海空三管齊下守護長者，空中創建「智齡小學堂」金融知識網站並透過社群平台推播傳散；陸上透過全台客服中心以及高齡或弱勢相關機構，合作發送白話易讀的財務安全手冊給長者;海的方面則是主動出擊、前進偏鄉宣導高齡防詐，盼透過無遠弗屆的知識傳遞，弭平城鄉落差，穩當守護長者辛苦一輩子的退休金。

「好久不見、猜猜我是誰、還記得我嗎？」詐騙集團常假冒親友來電，以此作為開場白，讓長者錯認為某位親友後，再佯稱換了電話，幾次連繫後，即宣稱有急用需借錢應急，誘騙長者匯款至指定帳戶。再不然會利用電話、簡訊、臉書、社群等，散布投資訊息，引誘長者加入各種投資平台，接下來打著高獲利、零風險的名號，誘導長者匯款投資，最終血本無歸。重陽節期間，長者收到敬老禮金、孝親紅包，恐也成為詐騙者的覬覦目標，不可不慎。

中壽相信，金融機構在預防和應對高齡詐騙與金融剝削方面能發揮至關重要的作用，因此率業界之先於官網創建專為長者設計的「智齡小學堂」網站，以白話、大字、漫畫圖文傳遞重要金融知識，並完整蒐羅各種常見詐騙樣態，提高長者日常警覺性。

中壽志工團隊則與家庭照顧者支持服務中心等高齡機構合作，共同舉辦樂齡保險防詐宣導活動，以淺顯易懂的宣導短片、情境短劇及防詐口訣，與長者進行活潑有趣的互動問答，加深長者們對於金融保險及金融詐騙防範的認識，至今已舉辦了七場活動並獲得長輩們的熱烈反應及回饋；更進一步突破地域限制，深入偏鄉，協助部落住民了解常見的詐騙手法，以及遇到不明來電或簡訊時應如何求證及自保等，協助金融知識弱勢的偏鄉長者免於受騙。

長者深有同感地表示，村裡很多年輕人都外出打拼生活，有事都是手機電話聯絡，沒想到電話詐騙這麼多，詐騙的內容這麼多種，以後他們會互相提醒注意。同時亦透過社群推播、提供全本手冊數位下載，以及印製實體手冊供全台客服中心及高齡、弱勢合作機構發送，線上線下陸海空全面落實推動，協助守護長者財產安全。

中壽自許為「高齡金融守護者」，持續致力於將金融重要知識及保險保障帶給弱勢族群，陪伴長者安心規劃每一站的幸福。中壽秉持「以客戶為中心」的理念，日前也再度獲得主管機關金管會「公平待客原則評核」排名前25％，是自評鑑開辦以來，極少數連續四年蟬聯績優的壽險業者，彰顯中壽以愛與關懷的精神，將客戶服務思維深植於企業文化之中，透過積極作為創造社會共好。