衛武營國家藝術文化中心擁有備受國際一流樂團讚譽的音樂廳，即將在10/8（六）、10/9（日）由全球最炙手可熱的管風琴演奏家菲利克斯．黑爾(Felix HELL)為大家帶來管風琴綺響《布穀鳥與夜鶯》與《幻想賦格》菲利克斯．黑爾管風琴獨奏會，兩場不同型態的演出，多首耳熟能詳的經典曲目，極富渲染力與戲劇性的華麗樂音，將帶領大家一起感受亞洲最大管風琴的多變魅力。

衛武營音樂廳是臺灣唯一葡萄園式音樂廳，管風琴更是亞洲廳院最大，分為主管風琴與回聲管風琴，其音色千變萬化，足以媲美一個交響樂團，同時規劃從今年開始，於每年3月舉辦「衛武營管風琴音樂節」，邀請國際首屈一指的管風琴家到衛武營演出，讓民眾深度體驗管風琴的百變魅力。菲利克斯‧黑爾去(2021)年首度來到衛武營演出《萬變管風琴》，對於能將樂器與空間完美融合的音樂廳感到驚艷，且讓管風琴聲變的非常好聽，幾乎無可挑剔，今年再度邀請菲利克斯‧黑爾展現他的親和力與精湛的琴技，帶來多首膾炙人口的樂曲，要讓大家一聽就愛上管風琴。

10/8（六）首先登場的是指揮簡文彬聯手高雄市交響樂團，帶來管風琴綺響《布穀鳥與夜鶯》音樂會，共演出三首曲目。第一首由韓德爾(George Frideric HANDEL)所寫的《布穀鳥與夜鶯》，整首協奏曲中融入了鳥叫聲，藉由兩台管風琴不同的音色表現，小管風琴能發出如鳥語般輕盈對話的聲響，大管風琴的磅薄氣勢可與百人樂團並駕齊驅，觀眾可以聽到在音樂廳中來自不同位置的鳥鳴聲，有如置身森林中，精湛且輕快的旋律絕對適合每一位初接觸管風琴的聽眾。

接續由高雄市交響樂團演出臺灣作曲家李哲藝改編自恆春歌謠《思想起》的《思想再起》幻想曲，透過現代的編曲手法，重新以交響樂團的組合詮釋，展現對臺灣作曲家的重視。最後獻上約瑟夫．容根(Joseph JONGEN)寫給管風琴與管絃樂團的協奏交響曲，管風琴與交響樂團之間彼此抗衡的精彩，有如兩個巨人之間的對話，不論是喜愛交響樂或管風琴的樂迷，都不容錯過的華麗交鋒。

為了拉近觀眾與管風琴的距離，10/9（日）菲利克斯．黑爾在衛武營的首場管風琴獨奏會《幻想賦格》，特別挑選管風琴之父巴赫(Johann Sebastian BACH)、受到巴赫啟發的雷格(Johann Baptist Joseph Maximilian REGER)以及李斯特(Franz LISZT)的六首管風琴入門曲，其中包含已成為鬼魅或驚悚系列電影代名詞的巴赫d小調觸技曲與賦格，邀請大家來音樂會閉上眼，放開自己去聽、去體驗，感受「樂器之王」深情又真摯的樂音。

此外，衛武營自前(2020)年開始，啟動「管風琴專輯錄製計畫」並發行衛武營首張管風琴專輯，透過跨國合製專輯，使衛武營管風琴的演奏被記錄和擴散，今年則邀請到菲利克斯‧黑爾進行此計畫，期讓更多喜愛古典樂的樂迷們，透過專輯感受衛武營管風琴與音樂廳世界級聲學效果的完美組合。更多節目資訊可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。