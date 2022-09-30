前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌昨委由律師提刑事自訴，對此民眾黨新竹市長參選人高虹安30日表示，不針對余正煌先生的提告進行評論，但高虹安也批評，沈慧虹仍瞎挺林智堅沒抄襲，反問沈何時要向台大和中華大學道歉？

余昨委由律師吳俊達、張祐齊及曾威凱遞狀提告，對此高虹安30日回應，她表示，不針對余正煌先生的提告進行評論，也尊重司法判決。

但是高虹安也批評，沈慧虹從林智堅論文案爆發以來，始終「挺堅到底」，即使台大與中華學倫會接連宣布撤銷林智堅學位，沈仍持續瞎挺，她也要問沈慧虹，為了瞎挺林智堅，是否有考慮過余正煌的感受，以及台大、中華大學因林智堅抄襲而校譽受損？

此外，高虹安也說，沈慧虹口口聲聲說市民才是她的老闆，但事實證明，沈慧虹根本不在乎新竹市民和學術專業，只在乎黨派立場與黨同伐異。

高也批評，沈慧虹的老闆根本不是新竹市民，而是林智堅、柯建銘，她也要問沈慧虹，什麼時候才要對台大和中華大學，以及台灣的學術專業造成的傷害道歉？