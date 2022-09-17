高盛證券預估，下周台灣央行政策利率將調升1碼（25 bps），之後截至2023年第三季以前，台灣央行將按照每季穩步上調半碼（12.5 bps），直到金融業隔夜拆款利率至1%。富蘭克林華美台灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，小型開放經濟體更容易受到經濟成長大幅放緩而非高通膨衝擊，因此研判台灣市場利率政策將相對溫和，不似美國一樣鷹派積極升息。

在美股雪崩壓力下，台股周線連四黑，安聯投信認為，目前市場雖然仍相對保守，不過很多利空都已經消化、籌碼及融資餘額等也相對乾淨；如果以明年上半年基本面有望落底來回推股市，其實第四季到年底某個時點、股市都有機會落底。

林承漢表示，隨著9月中旬蘋果iphone14手機開始銷售，可望拉抬消費性電子產品買氣，有機會再拉起一波消費性電子產品的表現。不過，中長期來看，明年度是否表現更好，仍要看電子業廠商11月上旬前財報公布，企業對於明年上半年的產業表現之預期。台股的股價淨值比(P/B ratio)處於10年平均水準，仍具投資價值；另外，摩根史坦利(大摩)上調其覆蓋範圍2022年的股利率預估為4.2%，2023年為4.6%，較先前分別為4.1%、4.5%更高，在全球投資市場中台股仍具高股息率之吸引力。

保德信投信統計，本周三大法人方面，持續由投信法人力挺台股，本週回補68.82億元，連續買超週數來到第14週，不過本週三的賣超，讓投信本次連續買超天數在第57天之後中斷。外資與自營商雙雙站在賣方，外資本週已是連續第7週撤出，本週自台股提款170.97億元，年迄今賣超金額再上升至1.17兆元，撤出台股態勢仍未停歇；自營商方面則連5賣，本週提款66.53億元，統計三大法人本週賣超台股168.68億元。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，下周聯準會即將召開FOMC會議，全球都在等待FOMC會議結果，同一天台灣央行理監事會議也將舉行，預期在這些重要因素尚未確定前，市場觀望氣氛仍濃厚，預料下週會議之後台股整體量能有望回溫，指數走勢將以區間震盪整理機率較高，盤面以個別題材表現。今年台股走勢本以大箱型區間為主，且包括經濟衰退、科技股庫存水位上升等因素已反映在股價內，對後市展望無須過度悲觀。