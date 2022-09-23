通膨升息致使營運成本增加，且電子商務收入首度出現新冠肺炎疫情以來下滑，亞系外資最新報告維持統一超(2912)「減碼」評等及目標價240元，致使統一超今天盤中股價走弱。

儘管全球逐漸擺脫新冠肺炎疫情干擾，40年來最嚴重的通膨至今未解，美國及歐洲等主要國家積極升息，台灣央行也跟進升息腳步，亞系外資最新報告指出，台灣政府宣布升息，且2023年最低時薪從新台幣168元提高4.8%至新台幣176元，我們計算加薪將轉化為 統一超約新台幣8億元額外工資成本，通常統一超將與加盟店分攤上漲成本，意謂公司將不得不吸收新台幣4億元(2023年淨利潤的4%)；且統一超也將在今年第4季開始安裝其下一代POS系統，我們預估這將增加約新台幣1億元年折舊成本，換言之，統一超在2023 年將面臨新增約新台幣5億元成本，加上隨著全球疫情趨緩，統一超電子商務收入出現疫情以來首次年減，我們對統一超今年第3季營收/獲利預測比市場普遍預期低5%/6%，且2023年到2024年每股盈餘預測比市場預期低12%到20%，維持統一超「減碼」評等及目標價240元。

受惠於夏季高溫、暑期出遊及節慶商機，統一超因超商本業旺季營收連創新高，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一精工、統一速達等均表現亮眼，有效挹注營收成長，8月合併營業收入256.53億元，年增18.88%，創下單月歷史新高；累計前8月合併營收為1899.88億元，年增10.34%。