台灣正式邁向解封，出遊及節慶商機為統一超(2912)增添動能，統一超樂觀預期營運動能將積極向上，今天盤中股價無畏外資看淡連兩天賣超逆勢走高。

統一超因超商本業旺季營收連創新高，帶動鮮食、飲料、糖果等商品穩健成長，且轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)、統一精工、統一速達等均表現亮眼，有效挹注營收成長，8月合併營業收入256.53億元，年增18.88%，創下單月歷史新高；累計前8月合併營收為1899.88億元，年增10.34%。

儘管亞系外資認為，全球通膨升息、加薪及POS系統更新將增加統一超營運成本，且電子商務收入下滑，看淡統一超後勢，外資也連兩個交易日賣超統一超735張，不過隨著台灣邁入疫情後正常生活，出遊與節慶商機，以及下半年進入電商傳統旺季，搭配統一超推出國內首家元宇宙生活服務平台X-STORE 6，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，統一超樂觀預期，營運動能將積極向上，激勵盤中股價擺脫外資賣超頹勢走高。