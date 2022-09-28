在蘋果新機iPhone14系列加入衛星功能後，低軌衛星產業再度引來市場聚焦，儘管目前該服務僅在美國當地支援，但未來加設拓及到其他市場，則衛星商機將藉此放大，根據全球領導業者美國SpaceX的Starlink(星鏈)計畫來看，整體產業依舊處於明顯成長期，昇達科為台系業者在低軌衛星著墨最深的業者之一，後續受惠程度也將逐年放大，法人就看好，昇達科今年每股獲利有機會上看5元，且2023年更將逾7元大關。其實除昇達科外，台系還有台揚(2314)、耀登(3138)、明泰(3380)、建漢(3062)等也積極布局低軌衛星。

美國SpaceX為低軌道衛星產業領導者，其Starlink(星鏈)低軌道衛星網路的生產規畫持續有進展中，根據近期資料顯示，Starlink截至今年上半年在軌衛星數達2453顆，目前V1.5衛星於上半年之產量為每週35-40顆，下一代V2.0衛星預計單顆總頻寬將提高約6倍，並維持於華盛頓州之Redmond基地生產；在使用者終端部分，V3/Gen 2版本天線產量已達每日6000顆，目前總出貨量約為70萬顆，並將於2023年升級至V4/Gen 3版本；另外，地面站天線部分，上半年分散於全球之地面站天線數量為1360顆，預計至第四季為止，產能將維持每週15顆；支援E-band之V4版本天線計畫將於第四季進入每週約5顆試產，並於年底達總量約50顆。

昇達科為台系業者在低軌衛星著墨最深的業者之一，且自去年開始就已經明顯貢獻營收，預計2022年、2023年營收、獲利成長可期。昇達科長久耕耘微波/毫米波頻段相關射頻前端元件有成，隨低軌道衛星相關公司陸續發射衛星與啟動服務，昇達科營運將受惠於該產業發展；微波回傳方面，法人則認為，該市場長期將受光纖普及侵蝕，但疫情後基礎建設動能復甦與E-band相關技術之導入仍將嘉惠於昇達科，預估昇達科2022、2023年營收分別為21億元與25億元，每股盈餘有機會落在5元、7.75元，呈現逐年成長。