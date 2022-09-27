新台幣兌美元不斷貶值，美元保單賣相也越來越差，據最新統計，8月美元保單新契約保費約新台幣264億元，雖比7月的245億元好轉，但若與去年同期相比，衰退幅度近5成，其中，美元投資型保單還受到資本市場波動影響，8月同比衰退幅度近78％，美元傳統保單（主要是美元利變壽險）同比亦衰退22％，等於美元保單買氣全面衰退。

若看前八月，美元傳統型保單新契約保費2,107億元，成長率由年初的38％縮小為7.4％，美元投資型保單累計新契約保費946億元，比去年同期少959億元，衰退幅度50.3％，因此前八月美元保單累計新契約保費3,054億元，比去年期衰退21％，衰退幅度持續擴大中。

造成美元保單衰退的三大原因，最主要的還是新台幣兌美元大幅貶值，去年底還有27.69元兌1美元，今年8月底已貶至30.435，9月更進一步貶破31元，保戶若手中沒有美元部位，現在兌換意願不大，且去年投保預期有利差或投資收益外，還能有匯兌利益的部分，今年也較少，就影響保戶投保意願。

二是資本市場波動，今年全球股市及債市因升息，價格波動劇烈，壽險公司及銀行通路對於銷售投資型保單態度較為謹慎，有些公司更刻意控管銷售量，從去年每月銷售數十億元投資型保單，到今年每月只剩下數億元，美元投資型保單從去年每月6到10億美元的銷量，今年7月及8月大約都不到2億美元，是2018年有公布統計以來的新低點。

三是金管會先前檢視利變保單宣告利率平穩機制，許多公司都不敢調高宣告利率，亦影響美元利變壽險的銷量，6到8月都在新台幣200億元左右，7月更不到200億元。