全球央行進入升息循環，台灣央行3Q理監事會後除了宣布政策利率升息半碼外，又再調高了銀行存準率1碼。央行總裁楊金龍認為，調升存準率對貨幣市場和資本市場影響較大，大企業發行商業本票和公司債等，會有較明顯感受利率上揚；此外，今年2次調升存準率，將使M2目標區能在明年回落到2.5~6.5%的政策目標區之內。2度調升存準率收回市場熱錢，表現在今天台股上，「高價股」成為重災區，矽力*-KY(6415)盤中一度跌停，旭隼(6409)、力旺(3529)、祥碩(5269)等也都跌逾半根停板。

根據央行公布的8月貨幣總計數M1B、M2年增率走勢，受到活期儲蓄存款年增率上升影響，8月M1B年增率上升為7.55%，M2年增率則因資金淨匯出下降為6.93%。累計今年1至8月，M1B及M2平均年增率分別為9.24%及7.66%。前8月的M2年增率仍高達7.66%，高出央行目標區2.5~6.5%。

楊金龍也認為今年外資賣出台股逾兆元，是「合理」現象，無關中美利差，而是受到「股息入袋」和「基金贖回」等因素。目前資本市場風險包括:一、美股下跌，無風險資產（如公債）利率上揚；二、不確定因素增加，使風險溢價擴大；三、經濟前景能見度不佳，企業股利發放可能縮水。四、美國那斯達克指數仍未止跌，台股和那指的關連係數高達0.93%。