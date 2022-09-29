日本豐田汽車29日表示，因為購車需求已從新冠疫情中漸漸回溫，8月份全球汽車產能破紀錄全開，尤其以海外車廠生產表現最好。外界也在關注，豐田仍然堅持的全年970萬輛新車出廠目標，是否可以如願達成。

豐田8月汽車產量年增44.3%，是3月份以來首次成長。這家全球銷售量最大的汽車製造商，8月在全球各地一共製造766,683輛新車，高於原訂700,000目標值外，也比2021年同期531,448輛明顯大增。

豐田8月多出的產量主要來自年增65.1%的海外地區，創8月單月歷史新高，至於日本國內僅年增5.6%。豐田表示，豐田能拿到比預期多的半導體零組件，主要是在亞洲地區。當晶片短缺問題逐漸解決，亞洲車主需求也跟著暢旺起來。

根據路透社統計，從4月開始的本財年前5個月，也就是從4月到8月，累計產量要比豐田原訂目標少6.7%，不過，光是8月這1個月，產能就大增10.3%。

除了產量大增外，豐田8月單月海外銷售量也創下歷史新高，年增8.9%至694,272輛。不過，日本國內則年減25.8%至82,775輛，原因是零組件短缺以及疫情突然升溫中斷產線。

美國時間29日，社長豐田章男將親自出席在拉斯維加斯舉辦的全美經銷商大會，自2020年新冠病毒爆發後，豐田這位大家長再次親臨並主持這場美國盛會。

豐田8月美國產量年增11.9%，是自3月以來首次成長，主要歸功於產能大開，一掃2021年因半導體以及其它零組件短缺，迫使美國分廠停工的陰霾。不過，美國8月銷售量卻不理想年減9.8%。