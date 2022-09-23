證交所統計，本周台股加權股價指數跌幅3.04％，上市股票總市值也掉到44.12兆元，就周的角度來看，收盤指數寫波段新低，市值也創下2020年12月最後一周來、即89周以來新低；單周市值蒸發高達1.41兆元。

證交所統計，到9月23日台股權股價指數收盤為14,118點，跌幅3.04％，但代表權值股的台灣50指數收在10,698.38點，周跌幅3.11％，比大盤跌略多。

本周產業別指數表現方面，漲幅以觀光類指數受惠於解封題材激勵，周漲幅4.68％最大，跌幅以航運類指數下跌7.72％最大。

本周集中交易市場總成交值為9,254.63億元，全體上市股票成交值為8,655.72億元，股票成交量周轉率為1.78％。

本周成交值前三大類股分別為：半導體類2,278.06億元，占全體上市股票交易值比重26.32％；航運類1,331.37億元，占比15.38％；電子零組件類785.35億元，占比9.07％。

本周成交量周轉率前三大產業為：航運類7.83％、電器電纜類5.98％、生技醫療類5.91％。

證交所並統計，累計今年年初開盤迄9月23日止，共177個交易日，集中市場總成交值為45.23兆元，市場日均值為2,555.52億元，股票成交量周轉率為84.87％，股票日均量周轉率為0.48％。