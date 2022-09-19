外資上周在集中市場賣超171.39億元，累計到上周五（9月16日）止，外資共賣超台股近1.17兆元，持有台股市值占比跌破四成，為39.97％；此外，上周外資賣超永豐金（2890）7.54萬張最多，另買超友達（2409）7.95萬張最多。

證交所統計，外資上周在集中市場再賣超171.39億元，另統計自2022年年初至9月16日止，外資累計賣超接近1.17兆元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18.15兆元，占全體上市股票市值的39.97％。外資持股比率及占比，都逼近前波新低。

就個股方面，上周外資自集中市場買超前三檔上市股為：友達買超79,493張、長榮航買超31,686張、力積電買超29,243張；賣超前三橫上市股為：永豐金賣超75,369張、中信金賣超45,383張、華新賣超23,707張。