台股加權指數23日開低在14,231.03點，權王台積電（2330）開在458.5元，美國鷹式升息，持續壓抑大型電子權值股表現。惟行政院宣布10月開放國門，航空雙雄、旅行社及餐飲等類股早盤股價激漲，為盤面上少數亮點。台股早盤指數向下，下跌30餘點。

美國聯準會（Fed）積極升息抗通膨、促使投資人拋售包括科技股在內的成長股，帶動美國四大指數全面收低，費城半導體指數更摜破7月初的前波低點。

道瓊工業平均指數9月22日終場下跌0.35％（107.10點）、收30,076.68點，創6月17日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.37％（153.39點）、收11,066.81點。費城半導體指數下跌2.81％（70.71點）、收2,444.25點

國票投顧指出，美Fed如預期升息3碼，在資金將更加緊縮的預期之下，台股震盪拉回，所幸對國安基金護盤期待，及低接買盤進場承接之下，日K線收黑留下影線。

整體而言，外有資金緊縮，技術面均線持續下滑反壓，短線台股上檔空間受限，惟對於國安基金護盤的期待，及下次FOMC前資金面訊息的空窗下，市場短線仍有機會醞釀反彈。

在外在資金面較緊的預期之下，擇股就更顯重要，因此操作上建議挑選盤面上相對抗跌或下半年展望正向的類股，以低接分批的方式因應，另外具投信季底作帳的籌碼題材股亦可留意，做為近期操作與關注的標的。