瑞典家用電器廠伊萊克斯(Electrolux)周一宣布成本刪減計畫，並警告由於高通膨和消費者信心低迷，擠壓了對家電的需求，公司獲利將下滑；而且該公司近期對北美的大規模投資，至今都尚未產生回報。

伊萊克斯說，第三季歐洲和北美對家電的需求明顯下滑，另外由於零售商庫存和供應鏈失衡，導致成本上升和效率低下。

該集團說，與2022年第二季相比，預計第三季獲利將大幅下降，這還不包括退出俄羅斯市場所帶來的一次性損失。伊萊克斯第二季營業利益為低於預期的5340萬美元。

該歐洲最大家電廠商說，歐洲和北美的削減成本計畫，將讓公司2023年產生正數的獲利。該計畫即刻啟動，重點在於降低變動成本，同時關注消除供應鏈和生產中的成本低效問題。

執行長Jonas Samuelson說，公司對北美工廠進行大量投資，但是疫情和零組件短缺，阻礙了當地生產活動。過去公司一直把注意力放在不惜代價提高產量；現在不得不從成本和生產力面向來看待問題。

Samuelson說，預計歐洲客戶將繼續推遲採購。

伊萊克斯周一股價開盤一度下跌7%，收盤升1.5%，報131.44瑞典克朗。