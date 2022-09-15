大陸滬深兩市15日半日雙雙收跌。上證指數15日上午最多上漲16點，漲幅為0.51％，高見3,254點後賣壓湧現，大盤轉跌，以接近半日低位收盤，半日收報3,204點，下跌32點，跌幅為1.01％，成交額為人民幣（下同）2,415.15億元。

香港信報報導，深證成指15日先漲後跌，上午高見11,832點，上漲57點，漲幅為0.49％，盤中低見11,558點，下跌215點，跌幅為1.83％。深證成指半日收報11,561點，下跌213點，跌幅為1.81％，成交額為3,333.29億元。

滬深300指數半日收報4,036點，下跌29點，跌幅為0.71％。創業板指數收報2,435點，半日下跌68點，跌幅為2.72％。

各類股全面承壓，電器股跌逾6％，基本金屬、石油、化工股跌逾3％，電力、鋼鐵股跌逾2％，房地產股跌逾1％。煤炭、水泥股偏軟。金融股持穩。