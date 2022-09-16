中國大陸就業情況改善，8月全國城鎮調查失業率為5.3％，按月下跌0.1個百分點，較受關注的青年失業率18.7％，下跌1.2個百分點。
中國國家統計局公布，當月本地戶籍人口調查失業率為5.3％ ；外來戶籍人口為5.3％，其中外來農業戶籍人口為5.0％。16至24歲人口調查失業率為18.7％，比上月下跌1.2個百分點；25至59歲人口為4.3％，與上月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.4％。全國企業就業人員周平均工作時間為48.0小時。
中國大陸就業情況改善，8月全國城鎮調查失業率為5.3％，按月下跌0.1個百分點，較受關注的青年失業率18.7％，下跌1.2個百分點。
中國國家統計局公布，當月本地戶籍人口調查失業率為5.3％ ；外來戶籍人口為5.3％，其中外來農業戶籍人口為5.0％。16至24歲人口調查失業率為18.7％，比上月下跌1.2個百分點；25至59歲人口為4.3％，與上月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.4％。全國企業就業人員周平均工作時間為48.0小時。
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