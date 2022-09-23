美國聯準會（Fed）升息維持激進步調，導致台股再面臨亂流，非科技產業避風港投資題材獲得關注，尤以強勢汽車零組件受矚目，凱基投顧指出，電動車與大陸市場為近期亮點，電動車滲透率將連年翻揚，看好和大（1536）、胡連（6279）、台達電（2308）、凡甲（3526）四強受惠。

Fed最新宣布升息3碼，通膨壓力一時難解，美股受此影響大幅回檔，台股22日跟著大跌，市場重新聚焦避風港投資焦點，盤面除生技股有所表現外，以基本面強大的車用零組件最具族群性。

凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺指出，8月全球汽車銷量為連續第三個月年增，然歐洲需求不確定性壟罩，整體略上調今年全球汽車銷量至8,093萬輛，與去年相比無成長，然大陸占比提高至35％，加上估計電動車滲透率將連年攀升，為值得留意之亮點。

凱基估計，全球電動車滲透率將從去年的8％，增長至今、明年的11.8％與14.6％，兩年內滲透率幾乎翻了一番。特別看好大陸市場與電動車業務比重較高汽車零組件供應商，點名和大、胡連、台達電與凡甲，全給予「買進」投資評等，其中，以前二者市場認同度最高，股價近期都在高檔整理，伺機再攻。