台股在26日跌破7月上旬國安基金進場的13,951點，終場以13,778點作收，大跌340點，創下近22個月以來大盤指數新低，對此，國安基金執行秘書阮清華信心喊話指出，近來美國聯準會升息3碼，市場預期聯準會將持續升息，使美元更為強勢，並使全球資金回流美國，也對台股造成影響，但他也強調，台股不論從本益比、上市櫃公司獲利都有一定的基本面，呼籲股民要有信心，國安基金除了在場內護盤之外，也會跨部會合作採取相關措施聯手安定股市。

台股在26日一開盤就慣破2個多月前的進場點13,951，可看出賣壓沈重，這也反映在股市成交量，26日集中市場成交量（未計算上櫃部分）不到2,200億，也顯示股市有信心問題。

法人指出，國安基金並非萬靈丹，倘若以歷史經驗來看，國安基金的前七次護盤裡，3個月之後，在國安基金持續護盤的期間內，包括第二次、第四次股市仍續跌，自進場期間起算，第二次、第四次的股市跌幅，在國安基金離場之前，仍分別跌7.9％、18.2％，當時都和國際因素有關，前者是原油大漲、網路股泡沫化等問題，後者則是2008年的金融風暴。

而台股在26日終場跌340點，單日跌幅2.41％，雖然和日本、韓國的跌幅2.6％、3.02相較，台灣跌幅為東北亞三國中最小，但若和陸股、港股相較，則跌幅大得多，亦大於包括菲律賓、新加坡、馬來西亞等東南亞國家，以及歐洲如英、法、德等國，此外，相較於道瓊、S&P 500指數、和NASDAQ、費城半導體等美股具代表性指數，分別為1.62％、1.72％、1.8％、1.45％的跌幅，台股在26日的跌幅亦大得多。

阮清華對於目前影響股市的變數指出，最主要是因為美國之後還會持續升息，市場預期資金移動對股市的衝擊還未停止，因此美股及各國股市才會不斷下跌，後續股市的表現，仍會受到這些國際變數的影響，但阮清華也再三強調，不能把升息的影響，在台灣和美國的情況等同而論，因為台灣包括進出口、消費、或民間及政府投資這些重要經濟指標都有改善，且上市櫃公司獲利創新高，殖利率現在已居全球之冠，尤其僅10倍出頭的本益比，此時投資更為划算。

對於外界矚目外資持續賣超，阮清華則回應，以往經驗來看，外資賣超之後一陣子，又會回頭，最後投資決策仍會回歸基本面，而台股基本面有一定強度，民眾要有信心、理性，他坦言，國安基金出面護市，但也不可能跟全球大環境的趨勢對抗，但一定會全力安定市場秩序，不讓「非理性」現象發生。