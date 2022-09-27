今（26）日在市長官邸舉辦「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，由東海大學法律學系客座教授林國全、文化大學法學院教授戴銘政治大學法律學系教授周振鋒、政治大學法律學系教授王文杰、楊雲驊教授接力上陣，釐清「臺灣存託憑證」與證券交易法間的關係。

戴銘教授在會中表示，臺灣存託憑證（TDR）是「國內」有價證券，而臺灣第一檔臺灣存託憑證（TDR）在1998年上市「福雷電TDR」，因此主管機關在1987年9月12日發布第00900號公告，不可能預先將臺灣存託憑證（TDR）納入，而且1987年第900號公告之適用前提是「外國」有價證券，因此，臺灣存託憑證（TDR）尚未被核定為《證券交易法》上有證券。

戴銘教授在會中表示，臺灣存託憑證（TDR）是「國內」有價證券，而臺灣第一檔臺灣存託憑證（TDR）。(戴志揚翻攝)

既然臺灣存託憑證尚未被核定為《證券交易法》上有價券，依照「罪刑法定主義」就不能用《證券交易法》處罰，但法院卻將臺灣存憑證認定為有價證券，完全漠視「罪刑法定主義」。

文化大學法學院教授王志誠指出，2002年1月4日增定《證券交易法》第165條2規定以前，臺灣存憑證屬於法律漏洞，財政部第900號公告範外之票、司債、政府債券、受益憑證，及其他具有投資性質之有價證券，而臺灣存憑證性質上為我國之有價證券或我國之「具有性其他有價券」，不在1987年第900號公告的範圍。

此外，政治大學法律系教授王文杰也在會議中表示，「臺灣存憑證有無經主管機關核定為有價證券？」主管機關認為財政部第900號函示，臺灣存託憑證經核定為證券交易法上有價證據的依據，但第900號函並無核定文義，且臺灣存憑證並非外國有價證券，因此臺灣存憑證不在第900號函之核定範圍內。

政治大學法律學楊雲驊教授則認為，「有價券的定對於人權保障的衝擊」，此議題正巧搭上近期立法院財政委員會排審《證券交易法》，針對4條及第165條之2提出修法草案，推動修法將臺灣存憑證（TDR）納入《證券交易法》有券範圍的熱門議題，因此，今日所舉辦的焦點人權研討會中，國內刑事與法界專才所提出的見解格外引人矚目與重視。