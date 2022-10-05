「捷克布魯諾國際工業展」開展，捷克總理Petr Fiala（左二）前來參觀臺灣館;我國「駐捷克臺北經濟文化辦事處」代表柯良叡 (右一)於臺灣館接待捷克總理Petr Fiala(右二);雙方就臺捷雙邊關係現況簡要交談。駐捷克代表處經濟組長劉若斐(右五)、華沙台貿中心主任吳春見(左四)，陪同接待。(圖／外貿協會提供)

外貿協會辦理外交部主辦海外展計畫，協助臺灣企業拓展捷克及其鄰近中東歐國家市場，本(111)年10月4日至7日邀得16家企業參加「捷克布魯諾國際工業展」，攜手協易、全氟密封、展嘉科技及新環隆機械等企業，以實體及OMO模式，展出伺服沖床、機械精密零件、強固型電腦、油封及銑刀等產品，另有14家企業以型錄宣傳、23家我商透過捷克夥伴參加展出。「捷克布魯諾國際工業展」今年邁入第63屆，是中東歐最知名的工業展，計有來自美國、德國、波蘭、斯洛伐克、日本、南韓、巴西及印度等41國超過1千家企業參加。

展覽首日台灣館開幕，捷克總理Petr Fiala就偕同貿工部長Jozef Sikela、交通部長Martin Kupka等前來參觀，由我國「駐捷克臺北經濟文化辦事處」代表柯良叡、華沙台貿中心主任吳春見親自接待。

我國「駐捷克臺北經濟文化辦事處」代表柯良叡(右一)於台灣館接待捷克總理Petr Fiala(左二)。(圖／外貿協會提供）

捷克布魯諾是中東歐最知名的工業展，這次計有來自美國、德國、波蘭、斯洛伐克、日本、南韓、巴西及印度等41國超過1000家企業參加。我國方面，主要由外貿協會協助辦理外交部主辦海外展計畫，帶領我企業拓展捷克及其鄰近中東歐市場。

柯良叡向Petr Fiala表示，台灣近來與捷克在半導體相關領域展開多項合作討論，我國政府將提供捷克學生獎學金名額，赴台進行半導體產業相關學習與訓練，合作學校包括馬薩里克大學。而曾擔任馬薩里克校長的Petr Fiala正面回應，樂見台捷在科技及教育領域推進合作。前往參展的我國業者表示，首日已接獲多家斯洛伐克、波蘭等國家買主前來詢問。

根據我國海關統計資料顯示，2021年我國對捷克出口額為5.29億美元，較2020年5.2億美元成長1.6％，主要產品為機械零件、汽車零件、半導體、通訊設備及自動資料處理機等；而我國自捷克進口額達4.25億美元，較2020年3.7億美元成長14.9％，主要產品為車輛、光學設備、橡膠輪胎及發電機等。